Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı

Akü Silecek İndirim Kampanyası kapsamında araç sahiplerini ayrıca cazip hediyeler bekliyor. Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden yüzde 100 orijinal akü ve silecek süpürgesi alışverişi yapan müşterilerine yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Tüm Isuzu yetkili servislerinde 31 Ekim’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayrıca 5 müşteriye akü değişimi, 100 müşteriye silecek süpürgesi değişimi, araç dezenfeksiyonu ve Isuzu sağlık raporu hediye ediliyor. Anadolu Isuzu’nun Instagram sayfasını takip ederek uzun yolculuklarda yanlarından ayırmadıkları üç şeyi ve bunun nedenlerini yazan, bir arkadaşını da yoruma etiketleyenler hediye çekilişine katılma hakkı elde ediyor.