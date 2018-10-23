Anadolu Isuzu ‘AOS’ ile Busworld Moskova’da

Anadolu Isuzu, bugün Moskova’da başlayacak olan Busworld Fuarı’nda farklı yurt dışı pazarlarda konumlayacağı yeni markası Anadolu Otomotiv Sanayii’nin (AOS) tanıtımını ve tamamı Türkiye’de üretilen 4 farklı aracının lansmanını yapacak. Rusya pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmak isteyen Anadolu Isuzu, yeni markası AOS altında fuarda Citibus, Turkuaz, Novo Ultra ve Novociti Life Premium modellerini sergileyecek. Moskova’da satışına başlanan araçlarla birlikte AOS’un da tanıtımı ilk kez 25 Ekim’e kadar sürecek olan Busworld Moskova’da gerçekleştiriliyor. AOS, ilk etapta Rusya, İngiltere, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.