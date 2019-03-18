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Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, yarın İstanbul'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile yapacağı karşılaşmayla Avrupa Ligi'nde 400. maçına çıkacak.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:03
Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle yapacağı karşılaşmayla bu kulvardaki 400. maçına çıkacak.

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli takımı olan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 399 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200 galibiyet elde ederken, 199 kez de salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapan Anadolu Efes, 100. müsabakasını aynı ülkenin bir başka temsilcisi olan Panathinakos ile oynadı. Bu ligdeki 200. maçında da Olympiakos ile karşılaşan lacivert-beyazlı takım, 300. mücadelesini ise Fenerbahçe ile yaptı.

 

- Avrupa kupalarındaki 648. maç

 

Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla Avrupa kupalarında ise 648. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 647 karşılaşmanın 357'sini kazanırken, 290'ını kaybetti.

Anadolu Efes, 39 yıllık Avrupa kupaları serüveninde önemli başarılara imza attı. Lacivert-beyazlı takım, bu sürede müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final'de mücadele etti.

Avrupa Radivoj Korac Kupası'nda 1995-1996 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını aldı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda FIBA tarafından düzenlenen Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da yine FIBA tarafından organize edilen Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

 

- Alper Yılmaz: "Çok büyük bir gurur"

 

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Avrupa Ligi'nde 400. maça çıkacak olmanın kendileri için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Bu maçta çok önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Yılmaz, "Avrupa Ligi'nde 400. maça çıkmak çok büyük bir gurur. CSKA Moskova gibi güçlü bir rakiple oynayacağız. Play-off'u garantileme açısından çok önemli bir maç. İlk 4 iddiamızı sürdürmek için bu maçı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 400. maçımız dolayısıyla çeşitli aktivitelerimiz olacak. Buradaki son iki maçımızda taraftarın yoğun ilgisi var. Umarım bu maçta da aynı ilgi devam eder ve biz de kazanırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:03
  1. 400. maç
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  3. Basketbol
  4. THY Avrupa Ligi

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