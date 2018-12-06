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Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

- Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak

06 Aralık 2018 Perşembe 09:59
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.

Avrupa Ligi tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Ligde iki takımın da sekizer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunurken, Anadolu Efes averajla Real Madrid'in gerisinde 4. sırada yer alıyor.


- Avrupa'daki 632. maçı


Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 632. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 631 karşılaşmada 348 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 384. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 191 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Anadolu Efes, Real Madrid ile bugüne Avrupa kupalarında oynadığı 28 maçın 7'sini kazanırken, 21'inde mağlup oldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:59
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Real Madrid
  4. THY Avrupa Ligi

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