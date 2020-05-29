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Spor

Anadolu Efes, sosyal medyada basketbolseverlerin katıldığı iletişim kampanyası başlattı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:00:00 -
Anadolu Efes, sosyal medyada basketbolseverlerin katıldığı iletişim kampanyası başlattı

ANKARA (AA) - Anadolu Efes Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen basketbol sezonu için taraftarlarının sosyal medyadan katıldığı bir iletişim kampanyası başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligler iptal edilmeden önce ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lideri olunduğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanıldığı hatırlatılarak, 2019-2020 sezonu için özel bir iletişim kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

"#UnutulmayacakSezon" başlığıyla sosyal medyada başlatılan kampanyanın büyük destek bulduğu, sosyal medya platformlarında çok kısa süre içerisinde binlerce yorum, fotoğraf ve video içeren paylaşımların yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, lacivert-beyazlı kulübün çok yoğun ilgi gören iletişim kampanyası için bir mikro internet sitesi de hazırlayacağı ve paylaşımların burada da yayımlanacağı kaydedildi.

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