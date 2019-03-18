Anadolu Efes, play-off'u garantilemek için sahada Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenmesi durumunda, normal sezonun bitimine 3 hafta kala adını son 8 takım arasına yazdıracak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'de yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantileyecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 26 haftada aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek hem son 8 takım arasına kalmayı garantilemeyi hem de ilk 4 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Anadolu Efes, kaybetmesi durumunda Yunan ekipleri Panathinaikos ve Olympiakos'tan birinin maçını kazanamaması durumunda yine play-off'a kalmayı garantileyecek. Play-off'a kalmayı garantileyen ve normal sezonu lider bitirmeyi hedefleyen CSKA Moskova ise 20 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun gerisinde 2. sırada yer alıyor. - Anadolu Efes, 6 yıldır CSKA'yı yenemiyor Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor. Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013'te elde etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı. İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.

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