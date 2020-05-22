Anadolu Efes Kulübünde antrenör ve basketbolcular, Kovid-19 testinden geçti
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Kulübünde yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesisleri'mizde Kovid-19 testleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
Test sonuçlarının belli olduğu zaman kulüp tarafından açıklanacağı ifade edildi.