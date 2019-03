Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan rövanşı alma peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ilk maçta mağlup oldukları rakiplerinden rövanşı almak istediklerini belirtti.

Ataman, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, CSKA Moskova'nın THY Avrupa Ligi'ndeki en kapasiteli ekiplerden biri olduğunu aktararak, "Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Cory Higgins ve Will Clyburn gibi çok yönlü dış adamları, Othello Hunter ve Kyle Hines gibi atletik uzunlarının yanı sıra Nikita Kurbanov, Daniel Hackett ve Alec Peters gibi üst düzey görev adamları var. Bize çok benzer bir hücum sistemi ile oynuyorlar ve her pozisyonu akıllı ve kontrollü düzen içinde oynuyorlar. Taraftarlarımızın her zamanki müthiş desteği ile onları düzen dışına çıkartacak etkili savunma yapmamız gerekiyor. Moskova'da kaybettiğimiz maçın rövanşını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine hep birlikte kenetlenerek almalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ise ligdeki sıralamayı korumaları açısından önemli bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çekerek, "Zorlu bir mücadele olacak çünkü son maçlarını evlerinde kaybettiler. CSKA Moskova ile fiziksel mücadelesi yüksek bir maça hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.