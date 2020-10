Anadolu ASİAD'dan Azerbaycan'a destek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği (ASİAD), Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

Anadolu ASİAD'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan halkının yanında olunduğu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri alma zamanının geldiği belirtildi.

Ermenistan'ın uluslararası kararları hiçe sayarak bölgedeki işgalini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, haksız şekilde bölgede bulunan Ermenistan'a doğru dürüst yaptırım uygulanmadığı, her şeyin kağıt üzerinde kaldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Anadolu ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, 30 yıldır Ermenistan'ın Hocalı soykırımına seyirci kalanların, şimdi Azerbaycan hakkının ve hukukunun gereğini yapıp zulme ve işgallere son vermek için harekete geçtiğinde telaşla ortaya çıktığını aktardı.

Kiminin ateşkes çağrısı yaptığına, kiminin BM'yi göreve çağırıp uluslararası kurumları devreye sokarak baskı kurmaya çalıştığına, bazısının da çözümün masada aranması gerektiğini söyleyip görüşme teklifinde bulunduğa dikkati çeken Yalçınkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Masada görüşülecek her şey görüşüldü, alınacak her karar alındı. Bu kararlarınızda zerre kadar samimiyseniz gereğini yaparsınız ve uluslararası hukukun, 'Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.' kararını hayata geçirirsiniz. Can Azerbaycan şanlı ve onurlu bir tavır ortaya koymuştur. Türkiye'nin kardeşinin yanında olması varlık sebebinin gereğidir. Bundan İran dahil rahatsız olan her kim varsa, istediği kadar olsun. Zira sonuç değişmeyecektir.

Azerbaycan bu hakkını almak için kendiliğinden de harekete geçmemiştir. Ermenistan bu haksızlığına ve hukuksuzluğuna rağmen, hiç utanmadan ve tamamen rezil bir şekilde bütün kirli tarihinde olduğu gibi yine sivilleri katledip, kan dökerek yeni işgal girişimlerine yönelmiştir. Ancak bu defa çoktan hak ettiği dersi almakla kalmamış, hesap vermeye de başlamıştır. Ermenistan öyle bir hale getirilmelidir ki, bir daha dönüp yan gözle işgal edilmiş Karabağ'a asla bakamamalıdır."

- "Karabağ'a hasret artık son bulmalı"

Yalçınkaya, Ermenistan'ın arkasında olduğunu eylem ve söylemleriyle gösteren ülkelerin Ermenistan'ı ateşe attığını aktardı.

Hiçbir zulmün ebedi, hiçbir haksızlığın kalıcı olamayacağını belirten Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunan'ın Akdeniz ve Ege'de yaptığını; Ermeni de Kafkasya'da yapıyor. Her ikisi de boylarına, çaplarına, zavallı hallerine bakmadan, tamamen ağababalarına güvenerek hadlerini aşmakla kalmıyor, bir de yeni işgallere kalkışıyorlar. Ya haksız, hukuksuz, ahlaksız, kaba ve rezil dayatmalarından vazgeçip uluslararası hukuk, akıl ve vicdan ölçüleri içinde haklarına razı olacaklar veya tekrar sahaya dönüp Azerbaycan halkının işgal altındaki toprakları söke söke alacağız. Unutulan veya unutulmasa da bir türlü kabul edilmek istenmeyen şey şudur: Ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne Azerbaycan yeni bağımsızlığını ilan etmiş toy bir devlettir."

Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneği, aklı, hafızası ve birikimine sahip olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, bu durumun millete tarihi sorumluluk yüklediğine değindi.

Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bizim, Yunanistan ve Ermenistan gibi, başkalarından himmet bekleme, başkalarının keyfine, durumuna ve çıkarlarına göre gelecek belirleme gibi bir hakkımız da tercihimiz de olamaz. Kimsenin toprağına göz dikmeyiz, kimsenin hakkına tecavüz etmeyiz ama bunu kendimiz için de aynen ister ve uygularız. Azerbaycan bir Türk devletidir, bağımsızdır ve kendi kararlarını kendisi alma gücüne ve kudretine sahiptir. Silkinmiş ve ayağa kalkmış, dünyanın medeni ve güçlü devletleri arasında yerini almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi hareket etmesi, kendi işini kendi görmesi en doğal hakkıdır ve şu anda yapılan budur.

Karabağ'a hasret artık son bulmalı, Ermenilerin kirlettiği işgal altındaki Türk toprakları bir an önce temizliğine kavuşmalıdır. Azerbaycan ordusu, ilerleyişini Karabağ'ı da işgalden kurtararak finale taşımalıdır."