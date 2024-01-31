Anadolu Ajansı mülteci kampındaki Filistinlilere mikrofon uzattı! 'İçecek suyumuz yok'
Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, hayatta kalan Filistinliler soğuk hava ve kıtlıkla savaşıyor.
Anadolu Ajansı, defalarca bombalanan Cibaliye Mülteci Kampı'nı görüntüledi.
Anadolu Ajansı'na durumlarını anlatan Gazzeliler, "İçme suyu yok, yiyecek bulmak zor ve yağan yağmur sularının altında kaldık. Durumumuz çok zor." dedi.
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