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Aktüel Anadolu Ajansı çalışanları 2 bin fidanı toprakla buluşturdu
Aktüel

Anadolu Ajansı çalışanları 2 bin fidanı toprakla buluşturdu

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünce Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde "Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya: - "Dünyanın 100 ülkesinde çalışan 2 binden fazla arkadaşımızın katkısıyla kurulan bu ormanda büyüyecek ağaçlar, geleceğe yeni tohumlar yetiştirecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:18:45 -
Anadolu Ajansı çalışanları 2 bin fidanı toprakla buluşturdu

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda 2 bin fidan toprakla buluştu. Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Dünyanın 100 ülkesinde çalışan 2 binden fazla arkadaşımızın katkısıyla kurulan bu ormanda büyüyecek ağaçlar, geleceğe yeni tohumlar yetiştirecektir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkede doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünce Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde Anadolu Ajansı 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu.

AA çalışanları, tahsis edilen ağaçlandırma alanında 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, ajans çalışanlarının 100. yıl projeleri kapsamında kurduğu hatıra ormanının, ortak geleceği korumaya yönelik bir gayretin göstergesi olduğunu vurguladı. Özkaya, "Buraya dikilen binlerce fidanın, ülkemizin aydınlık geleceğine nefes olmasını arzu ediyoruz. Dünyanın 100 ülkesinde çalışan 2 binden fazla arkadaşımızın katkısıyla kurulan bu ormanda büyüyecek ağaçlar, geleceğe yeni tohumlar yetiştirecektir." diye konuştu.


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