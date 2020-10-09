Anadolu Ajansı röportaj | Türkiye Cumhuriyeti’nin tek resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı yurttan ve dünyadan son derece önemli onlarca haberi yayınlıyor. Pek çok kişi Anadolu Ajansı’nın ne zaman kim tarafından kurulduğunu merak ediyor. Peki, Anadolu Ajansı son dakika haberleri nereden okunur?

Anadolu Ajansı ne zaman kuruldu?

Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920'de Yunus Nadi ve Halide Edih Adıvar'ın öncülüğünde Ankara'da kuruldu.

Anadolu Ajansı gündem

Anadolu Ajansı gündeme dair sıcak gelişmeleri hem internet sitesinden paylaşıyor hem de diğer medya kuruluşlarına servis ediyor. Gündeme ilişkin sıcak haberlere, son dakika gelişmelerini Anadolu Ajansı internet sitesinden ve uygulamasından takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı canlı

Anadolu Ajansı canlı yayınlarda yapıyor. Basın toplantıları, mitingler ve açılışların yanı sıra AA pek çok önemli programla da izleyicilerine gelişmeleri duyuruyor.

AA CANLI YAYIN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Anadolu Ajansı Twitter

Özellikle gençler gündemi yakından takip etmek isterken hızlı ve hap bilgelere ulaşmak istiyor. Milyonlarca kişi gündemi yakından takip edebilmek için Twitter’ı tercih ediyor. Anadolu Ajansı sıcak gelişmeleri ve özel haberlerini Twitter hesabından da yayınlıyor. Anadolu Ajansı'na Twitter'dan @anadoluajansi ismiyle ulaşabilirsiniz.

Anadolu Ajansı koronavirüs

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle pek çok haber sitesi kategorilerine ‘koronavirüs’ü ekledi. Anadolu Ajansı salgının seyrini, açıklamaları, dünyadaki gelişmeleri Koronavirüs sayfasında okuyucularıyla buluşturuyor.

Aa giriş

Medya kuruluşlarında görev alanlar Anadolu Ajansı’nın geçtiği haberlere, fotoğraflara ve videolara ulaşmak için sisteme giriş yapmak durumundalar. Bu içeriklere ulaşmak için şirketlerin kullanıcı adı ve şifresi bulunuyor. Söz konusu şifre ve kullanıcı adı girildiğinde materyallere ulaşılabiliyor. Ancak her şiketin sisteme bağlanma şekli, paneli farklılık gösteriyor.

Anadolu Ajansı indir

Anadolu Ajansı haberlerine, canlı yayınlarına ulaşmak için sitenin uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirmeniz mümkün. Play Store ve App Store’dan Anadolu Ajansı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Anadolu Ajansı iletişim

Pek çok kişi Anadolu Ajansı’na nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Anadolu Ajansı’na 0312 999 20 00 ile 0312 231 21 74 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.