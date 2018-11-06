Ana olmak bambaşka...



Ne muazzam bir duygu yoğunluğu, şefkatin doruğu.. Sevgi seli sanki, sev sev bitmiyor, tükenmiyor. Sevdikçe, kalbinde yavrun, yavruların bir Cennetin Çiçeği gibi yeşeriyor, boy atıyor.

Hayat duygular yumağı... Nice sevinçler, nice hüzünler, mutluluklar, üzüntüler, acılar yaşanır.. Nice deneyimler tadar hayat boyunca. Fakat annelik hissi, annenin şefkati, bambaşka bir duygu..

Yaratılanın sahip olabileceği en kıymetli, en değerli, en özel, en güçlü yanı, hissi.. En kutsal tarafı..

Tarifi yok..!

Merhametli bir insan olduğunuzu sanırsınız. Ta ki anne olup, bütün çocukları, tek çocuğun yüzüne bakarak bağrınıza basana kadar. O noktada merhamet annelik şefkatiyle doruğuna ulaşır..



Her çocuğa bir annenin bebeği olarak bakmaya başlarsınız. Her gördüğünüz hasta çocuğa dua edip annesiyle göz göze geldiğinizde gözünüz dolar.

Bütün çocuklara yardım etme isteğiyle yanıp tutuşursunuz.



Bir ölüm haberi duyduğunuzda annesinin yaşayacağı acıyı can evinizde hissedersiniz..

Her şehit cenazesi geldiğinde, her şehit haberi duyduğunda annelerin yüreklerine daha bir başka kor düşer. Hemen kendi yavrusu aklına gelir.

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Dünyanın en güzel duygusu belki de anne olmak. Bir mucize olarak değerlendirebileceğimiz bu durum, kadınları duygudan duyguya sürüklüyor ve onları olgunlaştırıyor. Anne olmak, biraz endişe, birazda hayal kurmak demektir. Heyecanla bebeğini bekleyen anne adayı, karnındaki varlığın neye benzediğini merak eder. İyi bir anne olabilecek miyim, ona bakabilecek miyim, hatta ona nasıl bir gelecek sağlayabiliriz gibi bir dizi endişe, anne adayının aklını meşgul eder.

Anneliğin Tadını Çıkarmak

Gebeliğin her ayının ve anne olmanın tadını çıkartabilmek gerekiyor. Bütün endişelere kulak tıkamak her zaman mümkün olmasa da bu zamanların bir daha geri gelmeyeceğini hatırlamak lazım. Bu yüzden aşermenin, bir bebeği taşımanın, emzirmenin, bebek sıcaklığının tadını çıkartmak ve kıymetini bilmek gerekiyor.

Bir kadın, bir bebeğe sahip olmakla yeniden doğar ve olgunlaşır.

Aslında kendisi de yeniden doğar. Artık doğumdan önceki insan sanki o değildir..