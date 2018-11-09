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Ampute Milli Takımımızdan Başakşehir'i ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımımız, Medipol Başakşehir’i ziyaret etti.

09 Kasım 2018 Cuma 15:07
Ampute Milli Takımımızdan Başakşehir'i ziyaret etti

Meksika’da gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda ikinci olarak ülkemizi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımız, dün Medipol Başakşehir’i ziyaret etti.

Çalışmayı izleyen milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, idmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirdiler.

Antrenman sonrasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk ve Ampute Futbol Milli Takımımız’ı yemekte ağırladı.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:07
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