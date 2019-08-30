Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı başladı

DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, Düzce'de kampa girdi. Ampute Milli Takımı sporcuları, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp için otele geldi. Bir süre tesislerde dinlenen sporcular, kampın ilk antrenmanı için yeşil sahaya çıktı. Teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Zafer Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart açan sporcular, ısınma hareketleri ile çalışmalarına devam etti. Pas çalışması yapan sporcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Milli takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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