Amonyum nitrat nedir? Amonyum nitrat nasıl patlar?

Lübnan, başkentin merkezindeki limanda yaşanan korkunç patlamayla daha önce görülmemiş bir facia yaşadı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayın ardından amonyum nitratın ne olduğu, amonyum nitratın nasıl patladığı merak ediliyor. İşte amonyum nitrata dair detaylar...

Amonyum nitrat nedir?

Amonyum nitrat, endüstriyel olarak yüksek miktarlarda üretilen kristal benzeri beyaz bir maddedir. En yaygın kullanımı gübre yapımı içindir. Ancak, patlayıcı özelliği bulunan amonyum nitrat madencilikte patlayıcı yapımı için kullanılır.

Amonyum nitrat hem patlayıcı hem de tarımsal gübre alanında kullanılan kilit bir bileşiktir. Amonyum ve nitrat kökünün birleşiminden elde edilen amonyum nitrat, gübre kullanımında yoğunlukla kullanılabilmektedir.

Amonyum nitratın, doğada bulunabilecek bir madde olmadığını söyleyen Londra Üniversitesi Akademisi kimya profesörü Andrea Sella, bunun nedeninin amonyağın nitrik asitle reaksiyona sokularak elde edilen sentetik bir madde olduğunu belirtti.

Amonyum nitrat dünyanın her yerinde üretilen ve fiyatı oldukça ucuz bir madde. Ancak, patlayıcı özelliğinden dolayı depolaması geçmişte de birçok endüstriyel kazaya neden olmuştur.

Profesör Sella, kendi başına amonyum nitratın kullanımının nispeten güvenli olduğunu ifade etti. Sella “ancak, uzun süre etrafta çok miktarda yabancı madde varsa amonyum nitrat çürümeye başlar. Asıl sorun, zamanla küçük nem parçalarını emmesi ve sonunda muazzam bir kayaya dönüşmesi. Bu onu daha tehlikeli hale getiriyor, çünkü bu durum bir patlama anında çok daha kolay yayılacağı anlamına geliyor” diye ekledi.

Eski askeri istihbarat subayı Philip Ingram, BBC’ye verdiği demeçte, bu maddenin ne kadar uzun bırakılırsa akaryakıt gibi maddelerle kirlenme olasılığının o kadar yüksek olduğunu söyledi.