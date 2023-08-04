Amirallik, Merkez Bankası Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı! Zafer Şahin muhalefetin seçim öncesi yaptığı çirkinliği hatırlattı

Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe getirilmesi CNN Türk canlı yayınında konuşuldu.

Kararı memnuniyetle karşılayan, Moderatör Hande Fırat, 'Amiral olan kadın askerimize bravo olması gereken oldu. Dünyada kadın savunma bakanları var. Amiral bir kadınımız var daha da fazlası olsun. Ben gidip gördüm ne keskin nişancılarımız var. Kadınlar bu konuda daha iyi, kadınlar attığını vurur.' dedi

Hani kadınlar evden çıkamayacaktı?

Bu sözler sonrası 6+1 masanın insanlara kadınlar konusunda neler söylediğini hatırlatan Zafer Şahin, "Seçim öncesi biz şunu duyduk, bu son seçim, kadınlar evden çıkamayacak. Merkez Bankası, Kızılay ve bir kadın amiral geldi. Kimse buna bir şey söylemiyor değil mi?" diyerek tepkisini ortaya koydu.