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Gündem Amirallik, Merkez Bankası Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı! Zafer Şahin muhalefetin seçim öncesi yaptığı çirkinliği hatırlattı
Gündem

Amirallik, Merkez Bankası Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı! Zafer Şahin muhalefetin seçim öncesi yaptığı çirkinliği hatırlattı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:48:00 -

6'lı masa ve destekçilerinin seçim öncesi kadınlar hakkında ne yalanlar söylediğini gazeteci Zafer Şahin, bir kez daha hatırlattı.

Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe getirilmesi CNN Türk canlı yayınında konuşuldu.

Kararı memnuniyetle karşılayan, Moderatör Hande Fırat, 'Amiral olan kadın askerimize bravo olması gereken oldu. Dünyada kadın savunma bakanları var. Amiral bir kadınımız var daha da fazlası olsun. Ben gidip gördüm ne keskin nişancılarımız var. Kadınlar bu konuda daha iyi, kadınlar attığını vurur.' dedi

Hani kadınlar evden çıkamayacaktı?

Bu sözler sonrası 6+1 masanın insanlara kadınlar konusunda neler söylediğini hatırlatan Zafer Şahin, "Seçim öncesi biz şunu duyduk, bu son seçim, kadınlar evden çıkamayacak. Merkez Bankası, Kızılay ve bir kadın amiral geldi. Kimse buna bir şey söylemiyor değil mi?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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