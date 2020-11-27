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Aktüel Amerika'yı değil Türkiye'yi seçti
Aktüel

Amerika'yı değil Türkiye'yi seçti

TÜBİTAK’ın Yurda Dönüş Programı kapsamında 2014’te ABD’den dönen Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, Türkiye’de “nanoteknolojik şifre” için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:33:00 -
Amerika'yı değil Türkiye'yi seçti

Amerika’daki kariyerinden vazgeçen doçent, Türkiye’de “nanoteknolojik şifre” için çalışıyor. TÜBİTAK’ın 2232 Yurda Dönüş Programı kapsamında 2014’te ABD’den dönen Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, nanoteknoloji alanında yaptığı çalışma ve araştırmalarla bu yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

“Parmak izine benzeyen kodlar üretmeye çalışıyoruz”

“TÜBİTAK’tan da proje desteği aldığımız konu, kodlanmış yüzeylerin üretilmesi. Bir nevi şifreleme yöntemi de diyebiliriz bu çalışmalara. Burada nanomalzemelerin sahip olduğu ilginç özellikleri kendi boyutlarına bağlı olarak değişen özelliklerini, gözle görülemeyen özelliklerini kullanarak kodlar yazıyoruz. Gözle görülemeyecek kadar küçük malzemeler cihazlar yardımıyla görünür hale geliyor” diyen Önses, “Tekrarlanamayan, klonlanamayan yüzeyler üzerine çalışıyoruz. Bu da bir nevi parmak izine benziyor. Nasıl ki her insanın kendine ait bir parmak izi var, biz de burada nanomalzemeler ile parmak izine benzeyen kodlar üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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