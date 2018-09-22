Amerika'nın yaptırım kararı sonrası Çin'den yeni hamle

ABD'nin Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Çin'e yaptırım uygulama kararının ardından, Pekin yönetimi dün çok sert bir açıklama yapmıştı. Çin'in ABD'yi hedef alan açıklamasında "Uyguladığınız yaptırımı ya kaldırırsınız yada sonuçlarına katlanırsınız" denilmişti.

Bu gelişmenin ardından Çin'den yeni bir hamle daha geldi.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin büyükelçisini dışişlerine çağırdı.

KAYNAK: HABER7