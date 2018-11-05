Amerika'nın İran'a yaptırımı sonrası SWIFT'ten önemli karar!

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ABD'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını duyurdu.

ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararının ardından merkezi Belçika'da bulunan SWIFT, yazılı açıklama yaptı.

SWIFT'in, küresel finans sisteminde tarafsız bir hizmet sağlayıcı olduğu belirtilen açıklamada, "SWIFT, bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu uygulamaya, küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedildi.