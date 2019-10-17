Amerika’nın ambargo oyunu yine sahnede

TSK’nın, terör örgütü PYD/YPG’li militanları tepelemesi sonrası iyice panikleyen ABD’nin, yaptırımlar üzerinden sonuç almaya çalışması eli kanlı hainlerle olan işbirliklerini de gözler önüne serdi. Rıza Sarraf’ın mesnetsiz iddialarıyla başlayan Halkbank’a kumpas sürecinin devamı niteliğindeki ambargolar, ABD’nin ülkemiz karşısındaki acziyetinin de delili oldu. Doğrudan ekonomimizin hedef alındığı skandal uygulamalar arasında, Halkbank’ın faaliyetleriyle ilgili soruşturma açılması, belirli bakanların yaptırım listesine alınması ve demir çelik tarifesinin yeniden yüzde 50’ye kadar çıkarılması bulunuyor. Türkiye’ye karşı sahada kaybeden ABD’nin daha önce uygulamaya koyduğu ve geri çekmek zorunda kaldığı ambargonun bir benzerini uygulamaktan öteye gidememesi, ellerinde hiçbir ciddi güç olmadığını da gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Piyasalar ciddi bir tepki vermedi

Ekonomist S. Bilgehan Eren, ambargoların piyasalarda tedirginliğe yol açmadığına işaret ederek “ABD göz korkutmak için daha önce uyguladığı ve fakat sonuç alamadığı ambargoların bir benzerini yeniden uygulamaya koyacağını açıkladı. Bizde ise piyasalar ciddi tepki bile vermedi. Söz konusu ambargolar Avrupa’da herhangi bir ülkeye yönelik açıklansaydı ülkede kaos çıkardı. Milli meselelerde bir bütün olmamız, ekonominin sağlam temeller üzerine bina edilmesi ambargoları etkisiz kıldı” dedi. ABD’nin, Türkiye’ye karşı acziyet içerisinde kaldığını kaydeden Eren, “ABD’nin ekonomik yaptırımlarının bir karşılığının olmadığını gördük. Adamlar yaptırım açıkladı, ekonomi hiçbir şekilde ciddi bir dalgalanma yaşamadı. Milli meselelerde bir bütün olmamız bu ambargoların sonuçsuz kalmasının da en büyük nedeni” şeklinde konuştu.

ABD kendisi kaybetti!

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “ABD’nin açıkladığı ambargolar, bize karşı atabilecekleri hiçbir ciddi adımın olmadığının da göstergesi. Bu ambargoların bir benzerini daha önce de açıkladılar ve daha sonra geri adım attılar. Karşılarında eski Türkiye yok. Sahada kaybeden ABD, masada da kaybetmiştir” ifadelerini kullandı. ABD’nin her anlamda kaybettiğini belirten Çakır, “ABD, ülkemize karşı hem saha da hem masada kaybetmiştir. Türkiye’ye karşı atabilecekleri hiçbir ciddi adım yoktur. Ülkemiz bu durumu fırsata çevirmeli ve operasyonu hedefe ulaşana kadar büyük bir kararlılıkla sürdürmelidir. Zaten siyasi irade de sürekli bunu vurgulamaktadır” diye konuştu.