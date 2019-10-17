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Amerika’nın ambargo oyunu yine sahnede

Türkiye karşısında aciz kalan küresel eşkıya ABD, temcit pilavı haline gelen ambargo kartını yeniden sahaya sürdü. Yaptırımları değerlendiren ekonomistler, “Piyasalar ciddi tepki vermedi. Sahada kaybeden ABD, masada da kaybetmiştir” dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:51
Amerika’nın ambargo oyunu yine sahnede

TSK’nın, terör örgütü PYD/YPG’li militanları tepelemesi sonrası iyice panikleyen ABD’nin, yaptırımlar üzerinden sonuç almaya çalışması eli kanlı hainlerle olan işbirliklerini de gözler önüne serdi. Rıza Sarraf’ın mesnetsiz iddialarıyla başlayan Halkbank’a kumpas sürecinin devamı niteliğindeki ambargolar, ABD’nin ülkemiz karşısındaki acziyetinin de delili oldu. Doğrudan ekonomimizin hedef alındığı skandal uygulamalar arasında, Halkbank’ın faaliyetleriyle ilgili soruşturma açılması, belirli bakanların yaptırım listesine alınması ve demir çelik tarifesinin yeniden yüzde 50’ye kadar çıkarılması bulunuyor. Türkiye’ye karşı sahada kaybeden ABD’nin daha önce uygulamaya koyduğu ve geri çekmek zorunda kaldığı ambargonun bir benzerini uygulamaktan öteye gidememesi, ellerinde hiçbir ciddi güç olmadığını da gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Piyasalar ciddi bir tepki vermedi

Ekonomist S. Bilgehan Eren, ambargoların piyasalarda tedirginliğe yol açmadığına işaret ederek “ABD göz korkutmak için daha önce uyguladığı ve fakat sonuç alamadığı ambargoların bir benzerini yeniden uygulamaya koyacağını açıkladı. Bizde ise piyasalar ciddi tepki bile vermedi. Söz konusu ambargolar Avrupa’da herhangi bir ülkeye yönelik açıklansaydı ülkede kaos çıkardı. Milli meselelerde bir bütün olmamız, ekonominin sağlam temeller üzerine bina edilmesi ambargoları etkisiz kıldı” dedi. ABD’nin, Türkiye’ye karşı acziyet içerisinde kaldığını kaydeden Eren, “ABD’nin ekonomik yaptırımlarının bir karşılığının olmadığını gördük. Adamlar yaptırım açıkladı, ekonomi hiçbir şekilde ciddi bir dalgalanma yaşamadı. Milli meselelerde bir bütün olmamız bu ambargoların sonuçsuz kalmasının da en büyük nedeni” şeklinde konuştu.

ABD kendisi kaybetti!

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “ABD’nin açıkladığı ambargolar, bize karşı atabilecekleri hiçbir ciddi adımın olmadığının da göstergesi. Bu ambargoların bir benzerini daha önce de açıkladılar ve daha sonra geri adım attılar. Karşılarında eski Türkiye yok. Sahada kaybeden ABD, masada da kaybetmiştir” ifadelerini kullandı. ABD’nin her anlamda kaybettiğini belirten Çakır, “ABD, ülkemize karşı hem saha da hem masada kaybetmiştir. Türkiye’ye karşı atabilecekleri hiçbir ciddi adım yoktur. Ülkemiz bu durumu fırsata çevirmeli ve operasyonu hedefe ulaşana kadar büyük bir kararlılıkla sürdürmelidir. Zaten siyasi irade de sürekli bunu vurgulamaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:51
  1. TSK
  2. terör örgütü PYD/YPG
  3. ABD
  4. Rıza Sarraf
  5. Halkbank
  6. Akit
  7. Ekonomist S. Bilgehan Eren
  8. ambargo
  9. Siyaset Bilimci Ferhat Çakır

YORUM YAZ

  • Emre BayındırEmre Bayındır35 dk önce
    İyi de, karşında bir tek Amerika yok. Hadi Avrupa'yı da es geçtik diyelim, son dönemde yakınlaştığımız Rusya ve Çin'i nereye koyacağız? Sorun şu ki dış dünyada çok yalnızız. Bu durumu diplomatik yollarla düzeltmemiz gerekiyor. Dış işleri resmen uyumuş.
  • Trump murumpTrump murump50 dk önce
    Kaşınıyor musunuz? Trump, RTE ile anlaşmalı danışıklı olarak mümkün olan en az zararla konuyu kapatmaya çalışıyor, siz adamları kışkırtıyorsunuz bu başlıkla. İsteseler 2 günde doları 10 lira yapacak güce-yetkinliğe ve organizasyona sahipler. Dengeli politika üretmeye çalışıyor adam. Neyimize güveniyoruz yaw? Burnumuzun ucuna kadar borca batmışız, debeleniyoruz enflasyon içinde. Kaşınmayın-kışkırtmayın.

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