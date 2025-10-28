Amerikan kargo devi 48 bin kişiyi işten çıkardı... Bu yıl işçi çıkaran UPS açıklama yaptı!

  • İSTANBUL
Kargo devi UPS, bu yıl dünya genelinde 48 bin personeli işten çıkardı! İşçi çıkaran kargo devi açıklama yaptı! İşte yapılan açıklama...

ABD merkezli nakliye devi UPS, verimlilik odaklı dönüşüm programı kapsamında bu yıl dünya genelinde 48 bin kişiyi işten çıkardı.

ABD merkezli United Parcel Service (UPS), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yayımladığı rapora göre, 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelir 21,4 milyar dolar olarak kaydedilirken, hisse başına kâr 1,74 dolar seviyesinde gerçekleşti.

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı yanıt verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda öncelikle yönetim kademelerinde 14 bin kişi, ardından operasyonel alanda yaklaşık 34 bin çalışan işten çıkarıldı. Böylece UPS, yıl başından bu yana toplam 48 bin çalışanıyla yollarını ayırmış oldu.

