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Gündem Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı
Gündem

Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 11:21:00 -
Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı

Amerikalı silah uzmanı Tim Kennedydün gece yaşanan Trump suikast girişimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kennedy, "Tetikçi çatıya nasıl çıktı? Trump için çeşitli etkinliklerde bulundum ve ona bu kadar yakın bir şey elde etmenize imkan yok. OnX 150.1 yardasında ölçtüm. Bu tamamen ihmal ve beceriksizliktir veya kasıtlı yapılmıştır," ifadelerini kullanarak güvenlik zaafiyetlerine dikkat çekti.

Amerikalı silah uzmanı Tim Kennedy, dün gece gerçekleşen Trump suikast girişimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kennedy, "Tetikçi çatıya nasıl çıktı? Trump için çeşitli etkinliklerde bulundum ve ona bu kadar yakın bir şey elde etmenize imkan yok. OnX 150.1 yardasında ölçtüm. Bu tamamen ihmal ve beceriksizliktir veya kasıtlı yapılmıştır," diyerek güvenlik zaafiyetlerine dikkat çekti.

Kennedy'nin açıklamaları, olayın yalnızca ihmal veya beceriksizlikle açıklanamayacağını, kasıtlı bir eylem olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, CIA'in bu olayın içinde olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bu iddialar, özellikle Trump destekçileri ve muhalifleri arasında geniş yankı buldu. CIA'in bu olaydaki rolü konusunda soru işaretleri artarken, yetkililerin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Kennedy'nin açıklamaları sonrası güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlaşılıyor.
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