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Amerikalı boksör Fres Oquendo, Manuel Charr’dan korktu

Almanya’nın Köln kentinde mart ayında yapılması planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr ile Fres Oquendo maçı ikinci kez iptal edildi.

24 Şubat 2019 Pazar 13:49
Amerikalı boksör Fres Oquendo, Manuel Charr’dan korktu

Almanya’nın Köln kentinde mart ayında yapılması planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr ile Fres Oquendo maçı ikinci kez iptal edildi. Birincisi Charr’a atılan doping iftirası nedeniyle iptal olan maç, şimdi de rakibin müsabakaya hazır olmadığı gerekçesi ile yapılmayacak.


Almanya’da önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan Ömer Mahmut Manuel Charr-Fres Oquendo boks maçı yine iptal edildi. Opuendo, kendisini maça hazır hissetmediğini belirterek, “Kendimi ringe çıkacak kadar iyi hissetmiyorum. Yeniden böylesi büyük bir maça çıkacak kadar güçlü değilim” açıklamasını yaptı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunun (WBA) dünya şampiyonu Manuel Charr ise “Önce doping yaptığıma dair yapılan iftiralar, ardından da rakibimin korkarak ringden kaçması bana çok zaman kaybı ve maddi zarara mal oldu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştım. Bunu gören rakibim korkarak ringden kaçmayı tercih etti. Bu saatten sonra böylesi rakiplerle kaybedecek vaktim yok. Ben bir dünya şampiyonuyum ve dünyanın zirvesinde yer alan İngiliz boksörlerden Anthony Joshua veya Tyson Fury’e karşı ringe çıkmak için çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.



Alyaz: “Charr bir Osmanlı savaşçısı”


Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Charr’ın maç için Türk bayrağını hazırlattığını belirterek, “Türk seyircilere sürpriz yapacaktık. Şortunda Türk bayrağı ve tişörtünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ile ringe çıkacaktık ancak maalesef olmadı. Fakat bir dahaki maça bunu yapacağız. Manuel kendisini dünya medyasına her fırsatta Osmanlı savaşçısı olarak lanse ediyor ve Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:49
  1. doğa

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