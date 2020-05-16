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Amerika'dan getirilen Türk vatandaşlarının 159'u Giresun'da karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:23:41 -
Amerika'dan getirilen Türk vatandaşlarının 159'u Giresun'da karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Amerika'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan 159'u Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 354 Türk vatandaşı sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Burada bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının Giresun merkezdeki Gülpembe Hatun Yurdu'na götürüldü.

Alınan önlemler kapsamında işlemleri tamamlanan vatandaşlar, görevliler tarafından 14 gün gözlem altında kalacakları odalarına yerleştirildi.

Kafilede bulunan oğlunu görmeye gelen Giresunlu Melek Üye, çok duygulandığını belirterek, "İki ay koronavirüs süresince zorluklar yaşadık. Amerika'da ölümler daha çok, tabii daha çok endişelendik. Bugün oğluma kavuştuğum için mutluyum, şu an tam kavuşamadık ama burada olduğunu bilmek güzel." dedi.

Üye, Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesini sağlayan ilgililere teşekkür etti.

New York'tan tahliye edilen vatandaşlardan 195'i ise Ordu'daki yurtlarda karantinaya alınacak.

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