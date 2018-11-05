Amerika'dan flaş açıklama! Hesap soracağız

Bakan Pompeo hükümete yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yaptı.

"Bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacağız. Aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacağız." diyen Pompeo, cinayetle ilgili bakanlığının çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini açıklarken, diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediğinin sinyalini vermişti.