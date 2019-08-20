0553 313 94 23

Amerika'dan açıklama! Türkiye'nin F-35 olayını örnek gösterip tehdit etti

ABD'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının ardından, Ortadoğu'da Çin teknolojisini satın alan diğer ülkeler için de yaptırımlar masada. Pentagon'un Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, "Türkiye'nin F-35 programının iptal edilmesi yönündeki kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız" açıklamasını yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:07
Amerika'dan açıklama! Türkiye'nin F-35 olayını örnek gösterip tehdit etti

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, "ABD, ortaklarının terörizmle savaşta kapasitesini artırmaya, bölgesel huzuru bozanları caydırmaya ve Ortadoğu’da istikrarı desteklemeye bağlı kalacaktır" dedi.

ABD merkezli Al-Monitor sitesine konuşan Mulroy, "Fakat, Türkiye'nin F-35 programının iptal edilmesi yönünde bakanlığın verdiği kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız" ifadesini kullandı.

Pentagon'un Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin'in askeri teknoloji alanındaki küresel girişimlerine yönelik artan endişeler nedeniyle ilk resmi ziyaretlerini Asya-Pasifik ülkelerine gerçekleştirmişti.

"SİLAHLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDERSE..."

Mulroy, "Mesaj basit olacak. Bu demektir ki Rusya da Çin silahlarının satın alınması, bizim silahlarımızın operasyonel güvenliğini tehdit ettiği takdirde, kendi silahlarımızı çekmekten başka seçeneğimiz kalmaz" dedi.

Pentagon'un müttefiklerini spesifik Çin silahlarının satın alınmasıyla ilgili müttefiklerini uyarıp uyarmadığı bilinmiyor. Pekin Yönetimi, 2013-2017 arasında Ortadoğu'ya 10 milyar dolarlık silah sattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:07
  1. abd
  2. çin
  3. rusya
  4. Türkiye
  5. Asya
  6. Ortadoğu
  7. pasifik
  8. pekin
  9. pentagon
  10. f-35
  11. Mark Esper
  12. Michael Mulroy
  13. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu’nun meşhur tarhanasından cips
    1. Anadolu’nun meşhur tarhanasından cips
    2. Laos'ta tur otobüsü yoldan çıktı: 13..
    3. Dağ taş fosil
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. Şehiriçi Kooperatifi Başkanı..
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    7. Merkez Atıksu Terfi Pompa..
    8. Burhan Kuzu’dan sosyal medyayı..
    9. Görevlendirmeler yerinde
    10. (Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş..
    11. (Özel) İş yerinde sigara içen işçi..
    12. İlk derece amirlik sınav sonuçları..
    13. 50 ili ilgilendiren dev proje!
    14. Pakistanlı stajyer mühendisler..
    15. Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem..
    16. Park halindeki araç alev alev yandı
    17. Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem..
    18. Kadroya geçen taşeron işçilerin toplu..
    19. Döviz kurları
    20. Brent petrolün varili 60,04 dolar
    21. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    22. Kandil’in belediyeleri kayyıma emanet
    23. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
    24. Selçuk Üniversitesi sözleşmeli..
    25. (Özel) Bursa sahillerinde son durum
    26. Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de..
    27. (Özel) E-5’te iki çocuğun kamyonet..
    28. Ekrem yine Bodrum’a koştu!
    29. Feyzioğlu'ndan eleştirilere cevap!..
    30. Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti