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Amerika'da imalat sanayi 17 yılın en düşüğünde

Amerika'da bileşik PMI, eylülde hizmet sektöründeki zayıflama sebebiyle 53,4’e gerileyerek son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

21 Eylül 2018 Cuma 18:06
Amerika'da imalat sanayi 17 yılın en düşüğünde

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin eylül ayı öncü PMI rakamlarını açıkladı. 

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 55,6'ya çıktı. Son 4 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 55 seviyesindeydi.

Aynı dönemde, ABD hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 1,9 puan gerileyerek 52,9 oldu. Son 1,5 yılın en kötü performansını kaydeden endeksin 55’e çıkması bekleniyordu.

Son olarak, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde önceki aya kıyasla 1,3 puan azalarak 53,4 değerini aldı ve son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, ABD hizmet sektörünün ticaret endişeleri ve kalifiye eleman eksikliği nedeniyle zayıfladığını belirtiyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 18:06
  1. ABD Bileşik PMI
  2. ABD Hizmet Sektörü PMI
  3. ABD imalat sanayi PMI

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