0553 313 94 23
impression

Amerika yaptırımları sonrası petrol ücretleri düşüşe geçti

Amerika'nın İran’a yönelik yaptırımlarının başlamasıyla petrol ücretleri düşmeye başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:44
Amerika yaptırımları sonrası petrol ücretleri düşüşe geçti

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların bugün devreye girmesiyle büyük alıcıların İran ham petrolünü bir süreliğine ithal etmesine izin veren feragatle petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent ham petrolü sabah saatlerinde 30 sent düşüşle 72,53 ABD doları seviyesinde kaldı. ABD ham petrolü ise varil başına 62.84 ABD dolarından 30 sent daha düşüktü.

Her iki petrol fiyatı Ekim ayı başında dört yılın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana yüzde 15’ten fazla değer kaybetti. Zira, serbest amaçlı fonları ham petrolün yükselişini bir yılın en düşük seviyesine indirdi.

YENİ YAPTIRIMLAR BUGÜN BAŞLADI

Washington, Pazartesi günü İran’a yönelik yaptırımlar uygulayarak, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetiminde müzakere edilen 2015 nükleer anlaşma kapsamında alınan tedbirleri geri getirdi ve İran’a yönelik yaptırımlara petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörleri de dahil olmak üzere 300 yeni isim ekledi.

Buna karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran’ın yaptırımları delmeye ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

WASHINGTON’IN İMTİYAZLARI YUMUŞATACAK

Bununla birlikte, Washington bazı istisnalarda bulundu. ABD’den Cuma günü yapılan açıklamada, sekiz ithalatçının İran petrolünü almaya devam etmesine geçici olarak izin verecekleri bildirildi. Trisect firmasının Enerji Danışmanlığı Direktörü Surfeit Vijayakar, bazı ihracatçıların İran petrolünü almasına izin verilmesinin yaptırımları hafifleteceğini söyledi.

Washington şu ana kadar petrol ithaline devam edecek olan 8 ülkeyi açıklamadı. Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya, İran petrolünün en büyük ihracatçıları iken, Tayvan da bazen İran’dan ham petrol satın alıyor.

Güney Kore’den yapılan açıklamada, geçici de olsa İran’dan ham petrol ithaline ve Orta Doğu ülkesi olan İran’la devam edilen maile işlemlere devam edilmesine izin verildiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hula Chunking, ABD’nin yaptırım kararını esefle karşıladıkların, Çin’e muafiyet tanınıp tanınmadığını söyleyemeyeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:44
  1. abd
  2. iran
  3. yaptırım
  4. petrol
  5. fiyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit'te enselendi
    1. Kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit'te..
    2. Suriyelilerin güvenli bölgelere..
    3. Gümüşhane'de 21 büyükbaş hayvan,..
    4. Aracın çarptığı eşeğin tedavisine..
    5. EPDK Başkanı Yılmaz: YEKA ön lisans..
    6. MHP'de Nuri Alço sürprizi!
    7. Komaya giren boksör, hayatını kaybetti
    8. Pişkinliğin böylesi: Utanılacak ne..
    9. AK Parti'de temayül yoklamasının..
    10. Suudi Arabistan'da sel 5 can aldı
    11. Kamerun'da 80 kişi kaçırıldı!
    12. Ülke şokta! 80 öğrenci kaçırıldı
    13. Bakan Soylu açıkladı! '342 terörist..
    14. Eski AK Parti milletvekili Ziyaettin..
    15. ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
    16. Muhammed Salah'ın heykeli dehşete..
    17. Rasathane müdüründen tedirgin eden..
    18. Rektörden öğrencisine olay cevap!..
    19. Hürriyet'in 'eşcinsel' haberlerinden..
    20. Erzincan'da kavga çıktı: 11 kişi yaralı
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!