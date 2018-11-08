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Amerika Sudan'a şart sundu!

Trump yönetiminin, temel sorularda ilerleme kaydetmesi halinde Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmayı planladığı açıklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:52
Amerika Sudan'a şart sundu!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarabileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ve Sudan Dışişleri Bakanı Dirdeiry Mohamed Ahmed'in Washington'da görüştüğünü ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlatılmasını kapsayan 2. aşamayı ele aldıklarını açıkladı.

Sudan'ın terörle mücadele iş birliğinin genişletilmesi, din ve basın özgürlüğünün yanı sıra insani yardımın geliştirilmesi, iç savaşların durdurulması, barış sürecinin ilerlemesi için daha elverişli bir ortam oluşturulması ve Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı kalması gibi konularda ilerleme kaydetmesine vurgu yapan Nauert, gelişmelerin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Nauert, "Bu gelişmelerin bir parçası olarak, Sudan aynı kararlılığı göstermeye devam eder ve 2. aşamanın gerektirdiği altı temel sorunun ele alınması ve çözümünde ilerleme kaydederse, ABD Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartmaya hazır." dedi.

Nauert ayrıca, ABD'nin Sudan ile iş birliği yapmayı ve Sudan halkı ve bölgenin yararına anlamlı gelişmeler görmeyi istediğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:52
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