  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Diyanet'ten flaş "umre" kararı! Vallahi helal olsun

Asırlık camilerin hali içler acısı: Hırsızların ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi!

Hakan Fidan AB temsilcisinin yüzüne karşı söyledi! Cesur olmanızı bekliyoruz

Rusya'da reçete ile satılıyor, Türkiye'de ise sadece o ilde üretiliyor! "Süper meyve" diyorlar! Manav fiyatı tamı tamına 400 TL

Erdoğan talimat verdi! Emekli enflasyonun üzerinde zam alacak

Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde poz veren Ali Koç'la ilgili şok iddia! Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca...

Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Erdoğan’ın büyük şanssızlığı! Hakikaten olacak iş değil

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş
Gündem Amerika şaşkın! Türkiye'den dikkat çeken çıkış: MMU KAAN’ın satış fiyatı F-35’in yarısı kadar! Bakın kaç milyar dolar
Gündem

Amerika şaşkın! Türkiye'den dikkat çeken çıkış: MMU KAAN’ın satış fiyatı F-35’in yarısı kadar! Bakın kaç milyar dolar

Yeniakit Publisher
2023-09-06 17:34:00 - 2023-09-06 18:05:48
Amerika şaşkın! Türkiye'den dikkat çeken çıkış: MMU KAAN’ın satış fiyatı F-35’in yarısı kadar! Bakın kaç milyar dolar

Dünya gündemine MMU KAAN bomba gibi düştü: MMU KAAN satış fiyatı! Türkiye için çok daha fazla ekonomik destek sağlaması öngörülüyor. Herkes satın almak için harekete geçti. Gelişme Amerikan basınında Türk savunma sanayii hamlesi gündem oldu.

Her geçen gün farklı haberlerin yankı yaptığı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi yolculuğundaki önemli adımlardan biri olan MMU KAAN, yabancı basının da dikkatini çekiyor. Bu kapsamda yeni haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte global anlamda da Milli Muharip Uçak tanınmaya başlandı. Bunların yanı sıra MMU KAAN’ın maliyeti de yabancı basında gündem oldu. İşte detaylarıyla MMU KAAN maliyet raporları ve satış fiyatı…

F-35’in yarısı kadar: İşte MMU KAAN satış fiyatı!

Çıkan son haberler sadece Türkiye’de değil dünya basınında da büyük bir yer tutmaya başladı. Özellikle Türkiye’nin yerli ve milli üretimi İHA ve SİHA’ları ile elde edilen başarılar, Rus Ukrayna savaşında bu araçların kullanılmasının gündeme oturması gibi etmenler dış basınında dikkatini çekiyor. Bunların ardından F-35 gibi 5. nesil savaş uçağı olması ile ünlenen MMU KAAN’da dış basının gündemine oturdu.

Bulgarian Military tarafından yapılan habere göre, MMU KAAN’ın uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda satış fiyatı Çinlilerin 5. nesil savaş uçağı olan J-20 avcı uçağının fiyatına denk gelebilir. Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göreyse bu uçağın satış fiyatı 110 milyon dolar civarında. F-35’in satış fiyatının 200 milyon dolar civarında olduğu düşünüldüğünde MMU KAAN’ın yarı fiyatına satıldığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra MMU KAAN’ı üreten TUSAŞ’ın ayda 2 adet satış yaparak yılda 2.5 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını da düşünürsek uçağın satış fiyatının 105 milyar dolar olduğunu hesaplayabiliriz. Konuyla ilgili TUSAŞ’tan resmi bir açıklama gelmese de yapılan hesaplar durumu bu şekilde gösteriyor.

MMU KAAN teknik özellikleri

Uzunluk: 21 m
Kanat açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs
Servis tavanı: 55.000+ ft
Azami hız: 1.8 Mach
G limitleri: +9g / -3.5g
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aviyonikler:

shiftdelete-net'in aktardığı bilgilerde: ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)
IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska monteli nişangah sistem
Diğer:
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Uzun harekat yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Türkiye'nin enerji güvenliği, rusya ilişkileri: Türkiye Avrupa’nın en büyük doğal gaz merkezi olacak
Türkiye'nin enerji güvenliği, rusya ilişkileri: Türkiye Avrupa’nın en büyük doğal gaz merkezi olacak

Ekonomi

Türkiye'nin enerji güvenliği, rusya ilişkileri: Türkiye Avrupa’nın en büyük doğal gaz merkezi olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23