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Dünya Amerika o kişinin yakalanması için 7 milyon dolar ödül koydu
Dünya

Amerika o kişinin yakalanması için 7 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet Ödülleri kurumu, yaptığı duyuruda, El Kaide’nin Kuzey Afrika’daki yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Yusuf el Annabi’nin yakalanmasına yardımcı olunması için 7 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 19:28:00 - 2021-06-03 19:31:02
Amerika o kişinin yakalanması için 7 milyon dolar ödül koydu

ABD yönetimi tarafından El Kaide'nin Kuzey Afrika'daki yapılanmasının lideri olan Yusuf el Annabi'nin başına 7 milyon dolar ödül konuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında "İslami Mağrib El Kaidesi" lideri Yusuf el Annabi için ödül konduğu bildirildi.

Ödül kapsamında ABD yönetimi El Annabi'nin yakalanmasıyla ilgili bilgi veren kişilere 7 milyon dolar verecek.

Yusuf el Annabi, Haziran 2020'de Mali'nin kuzeyinde Fransa tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hedef alınan Ebu Musab Abdulvedud’un (Abdulmalik Drukdel) yerine lider olarak seçilmişti.

 

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