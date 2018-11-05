Amerika, İran yaptırımları ile ilgili ayrıntıları açıkladı!

ABD'den İran'a yaptırımlar resmen bugün itibarıyla başladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yaptırımlar ilan edilirken Dışişleri bakanı Mike Pompeo yaptırım kapsamlarını açıkladı. Türkiye dışında muafiyet tanınan diğer ülkeler: Japonya, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan...

12 MADDEYİ KAPSIYOR

Mike Pompeo'nun yaptığı resmi açıklama ile yaptırımların kapsamı duyuruldu. buna göre taşımacılık sektöründen enerji alanına kadar her konuda kapsamlı yaptırımlar getiren ABD, hedeflerinin İran'ın önlerini kesmek olduğunu duyurdu.

YAPTIRIMLAR YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı. 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı.

AVRUPA DA YAPTIRIMA DAHİL OLACAK

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pomepo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını belirtti.

AB konusunda da açıklama yapan İran'ın, yaptırımlar konusunun AB'yi de kapsadığı belirtilirken, yasağa uyumaması durumunda karşılık verileceği belirtildi.

ABD: Daha fazlası geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a daha fazla yaptırımın yolda olduğunu duyurdu.

Washington'ın bugün ikinci kısmını uygulamaya soktuğu yaptırımları değerlendiren Bolton, ek yaptırımların geleceğini söyledi.