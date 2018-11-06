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Amerika dünyaya açıkladı! 5 bin 200 silahlı asker...

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, bugün itibariyle Meksika sınırına 5 bin 200 askerin intikal etmiş olacağını ve bunlardan sadece kuvvet koruma görevinde yer alacak askerlerin silahlı olacağını açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 09:05
Amerika dünyaya açıkladı! 5 bin 200 silahlı asker...

Albay Manning, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika  sınırına asker konuşlandırılmasına ilişkin sorulara cevap veren Manning, "Gümrük  ve Sınır Koruma Kurumuna ilk desteğimiz giriş noktalarını güçlendirmek ve sınırda  kilit açıklara müdahale etmektir." dedi.

Manning, bölgede sınırı tel örgülerle kapatma ve diğer lojistik  desteğin yanı sıra Amerikan ordusunun havadan helikopterlerle de sınır koruma  birimlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

BÖLGEDE SADECE KUVVET KORUMA BİRİMLERİ SİLAHLI OLACAK

Şu anda bölgede 4 bin 800 asker bulunduğuna dikkati çeken Manning,  "Bugün itibarıyla 5 bin 200 civarında askerin güneybatı sınırına intikal etmiş  olacak." ifadesini kullandı.

Manning, "Savunma Bakanlığı yakın zamanda 7 bin civarında askerin  bölgede İç Güvenlik Bakanlığına destek vermesini tahmin ediyor." diye konuştu.

Sözcü, sevk edilen askerlerin bin 100'ü California, bin 100'ü Arizona, 2 bin 600 askerin de Teksas eyaletinin Meksika ile olan sınırına  yerleştirildiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırda protesto olması ve protestolar  sırasında askerlere taş atılması durumunda bunların silah olarak addedilip ona  göre karşılık verileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Manning, "Güç Kullama  Kurallarının temelinde askerlerin nefsi müdafaa konusunda doğal güç kullanma  hakkıdır." dedi.

Ancak Manning, Trump'ın daha sonra taş atan göçmenlere ateş edileceği  şeklinde anlaşılan açıklamalarına açıklık getirdiğini belirterek, "Bu görevde  silahlı olacak askerler oradaki güçlere güvenlik sağlayacak olanlardır. Bu çok  önemlidir. Bunlar askeri polis gücüdür ve Gümrük ve Sınır Koruma Ajansına yardım  etmek üzere gönderdiğimiz askerlerimizi koruyacak olan güçlerdir."  değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA SINIRINDA HAPİSHANE İNŞA EDİLECEĞİ İDDİASI

ABD yönetiminin Pentagon'dan sınırda göçmenlerin tutulmasında  kullanılacak tesis kurulmasını istediği, Pentagon'un da bu talebi reddettiğine  ilişkin soruya yanıt veren Manning, Savunma Bakanlığı ile ABD'nin diğer kurumları  arasındaki tartışmalara dair yorum yapmayacağını söyledi.

Manning "Orada inşa edilecek her yapıt veya tesis sadece Gümrük ve  Sınır Koruma personeli ve kendi personelimiz, destek için orada olan Savunma  Bakanlığı personeli için yapılacaktır." diye konuştu.

Aynı toplantıda söz alan Pentagon sözcülerinden Albay Bill Speaks, "İç  Güvenlik Bakanlığından göçmen ailelerin tutulması için herhangi bir tesis inşa  etme konusunda talep almadık." dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:05
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