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Amerika dev şirketlerden Türkiye açıklaması

Başkan Erdoğan ile bir araya gelen ABD’li şirketlerin üst düzey temsilcileri, “Türkiye bölgesinde merkez ülke. Güvenimiz tam. Yatırımlarımız devam edecek” açıklamasını yaptı.

21 Eylül 2018 Cuma 08:19
Amerika dev şirketlerden Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü Citibank, General Electric, Pepsi, Coca Cola, Boeing, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu ABD'li 30 dev şirketin temsilcileri Türkiyeekonomisine güven duyduklarını söyledi. Amerikalı devler, "Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a güvenimiz tam. Yatırımlarımız devam edecek. Türkiye'yi bölgesinde merkez ülke olarak görüyoruz" dedi.

BAŞKAN'A DOSYA SUNDULAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-27 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. ABD'li 30 şirketin CEO'su Başkan Tayyip Erdoğan'a ekonomiye yönelik beklentileri ve önerilerini anlattı. Bilişim, ilaç, kozmetik, gıda, giyim, perakende gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Amerikalı şirketler Erdoğan'a yatırım ve beklentilerine ilişkin bir de dosya sundu.

BU SÜREÇ ATLATILACAK
Başkan Erdoğan'ın "Türkiye ekonomisinin gücüne güvenin" çağrısını yanıtsız bırakmayan ABD'li şirketlerin temsilcileri, Türkiye'ye güvendiklerini belirtti. ABD'liler, "Siyasi alandaki gerginlikler ilk ekonomiyi etkiliyor. Bunun atlatılması için hepimiz ortak çaba harcamalıyız. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz" görüşünü ilettiler.

ERDOĞAN TEK TEK NOT ALDI
Erdoğan'ın tek tek not alarak, taleplerini dinlediği ABD'li şirket temsilcileri son ekonomik gelişmelere vurgu yaparak, Türkiye'yi bölgesinde merkez ülke olarak gördüklerini ifade etti. Yatırımcılar, "Türkiye ile ABD arasında güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler var. Türkiye'ye bu konuda güveniyoruz. İki ülke arasındaki yaşanan siyasi ve diplomatik gerginlikler önce ekonomiyi ve bizleri etkiliyor. Yatırımcılar ve iş dünyası olarak bunun olmasını arzu etmeyiz. İki tarafın da bu gibi hadiselerin zararsız atlatılması için üzerine düşen çabayı göstermesi gerekiyor" dedi.

KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:19
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