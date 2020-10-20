  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir
Aktüel

"American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:59:42 -
"American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılamayan "American Hospital The Bodrum Cup" yelken yarışı organizasyonu kapsamında sağlık çalışanları için özel seyir gerçekleştirildi.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ilçede bir araya getiren festival, 32'nci yılını sağlık çalışanlarına adadı.

Festival kapsamında Bodrum Kalesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak, geleneksel kampana töreni gerçekleştirildi. Törene özel olarak davet edilen sağlık çalışanları en önde yer alırken, salgın sürecinde verdikleri mücadele dolayısıyla katılımcılar tarafından alkışlandı.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgın nedeniyle birçok etkinliğin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Uzun yıllardır süren festivalin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Uysal, "Bodrum Cup olarak bir yelken yarışından çok daha fazlasıyız. Organizasyonumuzun bir ruhu var. Bu yıl yarış yapamasak da kahraman sağlık çalışanlarımızı anmak için bir seyir düzenledik. Bodrum Sağlık Vakfı engelli öğrencileriyle birlikte 31 yılın şampiyonlarının bayraklarını boyadık ve okul gemimizi süsledik." diye konuştu.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise 32'nci yılda "önce sağlık" dediklerini vurguladı.

Herkesin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Aras, "Umarız önümüzdeki yıl bu pandemi süreci sona erer ve biz yine Akdeniz'in en önemli deniz festivalini daha büyük bir coşkuyla kutlarız." ifadesini kullandı.

Törenin ardından gerçekleştirilen, sağlık çalışanları ve 31 yılın şampiyonlarının da yer aldığı anma seyrinde, Bodrum açıklarında "STS Bodrum" okul gemisinden denize çelenk bırakıldı.

Engelli bireylerin yanı sıra kadın yarışmacıların da farklı teknelerle eşlik ettiği seyirde, botlar denizde kalp şekli çizerek görsel şölen oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor...
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay