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Gündem Ameliyattan çıkan genç ezan okudu
Gündem

Ameliyattan çıkan genç ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:00:00 -
Ameliyattan çıkan genç ezan okudu

Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.

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