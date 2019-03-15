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Ameliyathane personelinden fotoğraf sergisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyathane personelinin ameliyatlarda ve doğa çektiği 39 fotoğraf oluşan sergi hastanede açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 13:12
Ameliyathane personelinden fotoğraf sergisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyathane personelinin ameliyatlarda ve doğa çektiği 39 fotoğraf oluşan sergi hastanede açıldı.


Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyathane bölümünde çalışan 42 yaşındaki Şevket Açıkgöz, yaklaşık 9 yıldır profesyonel olarak ameliyatlarda ve doğada çektiği fotoğraflardan oluşan sergi Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi BEÜ Doç. Dr. Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonu önünde açıldı. Gün boyu hastane içerisinde açık kalacak olan sergiyi doktorlar, hastane personeli ve hastalar gezebilecek.


Şevket Açıkgöz’ün ameliyatlarda ve doğadan çektiği fotoğraflar 16-23 Mart tarihleri arasında Esas67 Alışveriş Merkezinde de sergilenecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:12
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