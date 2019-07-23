0553 313 94 23

Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile anlaşmaya vardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

23 Temmuz 2019 Salı 14:07
Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile anlaşmaya vardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin transfer çalışmaları devam ediyor.


İç ve dış transferde önemli futbolcularla anlaşmaya varan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraşspor’un deneyimli futbolcusu Oğuz Özden’i renklerine bağladı. Stoper mevkisinde görev yapan Oğuz ile 1 yıllık sözleşme imzalayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, iç transfer çalışmalarını da sürdürdü. Yeni sezona iddialı hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, Kaleci Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölbaşı, Abdullah Çetin, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi ve Mansur Çalar’ın ardından iç transferde, Muhammed Burak Taşdemir ile Furkan Yaman’la da anlaşmaya vardı. Bu oyuncuların imza atmasıyla iç transferde önemli bir eşiği geride bırakan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon alacakları konusunda sorun yaşadığı futbolcuların sorunlarını da çözmüş oldu.


Amed Sportif Faaliyetlerle tekrar anlaşmaya vardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden genç forvet Furkan Yaman, “İmza kağıda değil, kalbe atılır” dedi.


Bu konuşmasıyla yöneticilerin takdirini toplayan Furkan Yaman, yeni sezonda da önemli işlere imza atacağını ifade etti.


Geçen sezon attığı kritik gollerle Amedspor taraftarlarının gönlüne taht kuran Muhammed Burak Taşdemir de, “Bu formayı Amedspor sevdalılarıyla birlikte tek yürek olarak taşıyorum. Birlikte her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.


Amed Sportif Faaliyetlerin yeni transferlerinden Oğuz Öden ise, yeni kulübünde başarılı bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.


Özden, “Yeni kulübümde çok başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Hedefim Amedspor’da şampiyonluk yaşamaktır. Umarım bu şampiyonluğa sezon sonunda ulaşırız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrasından Flash Mob
    1. Konyaaltı Belediyesi Oda..
    2. İngiltere'nin yeni başkanı belli oldu
    3. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    4. Bakan Pekcan Yüksekova’da
    5. Ayancık festivale hazır
    6. ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
    7. Amasya’da soğan hasadı başladı
    8. Kenan Keskin: Batı Nil Virüsü griple..
    9. Öz İplik-İş Sendikası basınla buluştu
    10. İngiltere Başbakanı Theresa May’in..
    11. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ..
    12. BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
    13. “Yüzde 100” Erzurum Sergisi
    14. Manavgat’ta kaymakamlık konutu önünde..
    15. Düzensiz göçmenlerin "umuda..
    16. Almanya’dan gelen Robothespian..
    17. Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya..
    18. (Özel) Bursa’da faciadan dönüldü
    19. Kibar: "Yatırımcılar baş tacımız"
    20. Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev..
    21. Cep telefonu gasbına gözaltı
    22. ‘Final’ operasyonu! Hafter güçleri,..
    23. Küçük çocuk düğünde bulduğu altın..
    24. Yaya geçidinde havadan tespit edilen..
    25. "Çocuklar için hastane okulları..
    26. Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile..
    27. Giresun Valiliği’nden dolandırıcılık..
    28. Başakşehir’deEnkoop sanayi sitesi..
    29. "Devletimiz bu yaraları saracak güce..
    30. Suudi Arabistan Husilerin İHA'sını..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi