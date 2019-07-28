Amed Sportif Faaliyetler’de kamp başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in birinci etap kamp çalışmaları start aldı.

İç ve dış transferde şu ana kadar birçok oyuncu ile anlaşarak kadrosunu önemli ölçüde şekillendiren Amed Sportif Faaliyetler’de gözler kamp çalışmalarına çevrildi. Kocaeli Kartepe’de yapılacak kamp çalışmaları bugün başlayıp ve 20 Ağustos’ta sona erecek. Yeni sezonun ilk hazırlıklarına 19-25 Temmuz tarihlerinde kulüp tesislerinde başlayan takım, Kocaeli Kartepe’de ilk aşaması 13 gün, ikinci aşaması ise 9 gün sürecek olan iki aşamalı kamp programı ile hazırlıklarına devam edecek.