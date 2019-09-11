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Amed Sportif Faaliyetler aradığı teknik direktörü buldu

TFF 2.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:24
Amed Sportif Faaliyetler aradığı teknik direktörü buldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör Mehmet Budakın’la anlaşmaya vardı.


Geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’de görev yapan ve sezon sonunda takımla yolları ayrılan Budakın, kısa bir ayrılığın ardından yeşil kırmızılı beyazlı kulüple tekrar anlaştı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yeni teknik direktör Mehmet Budakın için imza töreni düzenlendi. Bazı yöneticilerinde hazır bulunduğu imza töreninde Mehmet Budakın, kendisi için hazırlanan resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından bir konuşma yapan Mehmet Budakın, Amed Sportif Faaliyetleri’ne olan sevgisini dile getirdi. Budakın, şöyle dedi:


“Benim için her zaman önemli olan Amedspor aşkıdır. Futbolculuk döneminde de hocalık kariyerimde de çekinmeden halkımız için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Geçen sezon Amedspor’da göreve gelirken sportif başarının yanında altyapıya ve genç bir takım olmaya önem verdik. Görevden ayrılırken dahi transfer listesi ile elimden gelen katkıyı sundum. Zor zamanlarda futbolcu ve hocalık yaptık. Şimdi yine Amedspor zor zamanlardan geçiyor. Taraftar-futbolcu ve teknik heyet olarak el ele verip hep beraber zorlukları aşma vaktidir. Bu hafta oynanacak olan Hacettepe SK maçına herkesi davet eder, alacağımız galibiyetlerle güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum.”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:24
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