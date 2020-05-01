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Aktüel

Ambulansla otomobilin kaza anı kameralarda

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde acil yardım ambulansıyla bir otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:20:21 -
Ambulansla otomobilin kaza anı kameralarda

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde acil yardım ambulansıyla bir otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsünün son anda frene basarak faciadan kıl payı kurtulduğu görüldü.


Kaza, Salı günü D-100 Karayolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan acil yardım ambulansı, kavşak noktasına geldiğinde sirenlerini çalarak geçiş yaptı. Bu sırada İstasyon Caddesi’nden Lüleburgaz çarşı istikametine doğru seyir halinde olan ve kendisine yeşil ışık yanan bir otomobil de kavşaktan geçmek istedi. Ancak hızla gelen ambulansı fark etmeyen otomobil ile ambulans yol ortasında çarpıştı. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve ambulansta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili işlemlere başlandı.

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