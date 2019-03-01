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Ambulansın önünü kesen trafik teröristine mükafat gibi ceza!

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kısıtlayan trafik magandasına mükafat gibi ceza verildi.

01 Mart 2019 Cuma 00:09

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde manevra yaparak ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y'ye 324 TL para cezası verildi. Verilen cezaya sosyal medyadan tepki yağdı.

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde bir ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Görüntüleri inceleyen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, manevra yaparak ambulansın geçişine engel olan lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, sürücü M.E.Y.'yi gözaltına aldı.

Mükafat gibi ceza

M.E.Y.’ye K.T.K’nin 3/A maddesi uyarınca saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, 55. madde Tarınca geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, 56/1-A maddesi uyarınca şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y, hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. M.E.Y.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medyada büyük tepki var

Trafikte terör estiren M.E.Y adlı magandaya sosyal medyada büyük tepki oluştu. İnsanın canını hiçe saymasının ardından 324 TL cezaya çarptılan M.E.Y için yetkililere çağrı yapan vatandaşlar, söz konusu ihlalin karşılığının daha büyük bir ceza olması yönünde fikir belirtti. Bazı vatandaşlar ise, "Bu maganda hangi işadamının elemanı, kimlere rüşvet verdi, hapse atılmalı" paylaşımlarını yaparak verilen cezaya tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:09
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • BurakBurak59 dk önce
    Kardeşim kanuni olarak uygulanan idari para cezasından bahsediliyor, daha adli bir ceza almadı.O da iki dakikada olacak bisey değil ki. Neye isyan ediyorsunuz hemen

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