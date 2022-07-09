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Aktüel Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Antalya-Alanya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 17:57:00 -
Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter, ilçede Bahçeşehir Okulları Stadı'na geldi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla stada götürülen bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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