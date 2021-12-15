Ambargolara karşı tıbbi ürünleri millileştirme çağrısı

Türkiye’nin ilaç, tıbbi sarf malzeme ile aletlerin yüzde 60 ile yüzde 90’ı arasındaki oranın ithal olarak karşılandığına dikkati çekerek tıbbi ürünlerde millileşme çağrısı yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise "Sadece bu iki malzemenin yıllık tüketimi yaklaşık 500 milyon Euro. Ülkemizin aynı savunmada olduğu gibi sağlık sektöründe de olası bir ambargoya karşı hazırlıklı olması şart" dedi.

3 milyar liralık piyasa

Tıp ve mühendislik fakülteleri ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk etapta, 3 milyar liralık piyasası bulunan, cerrahi zımba ile biyolojik membran üretimi yapılacak. ‘Cerrahi Stapler ve Biyolojik Membran Tıp Çağrıları' projesine başvuru yapacak girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe, üniversitenin imkanlarından faydalanma, öğretim üyelerinden danışmanlık gibi hizmetler de verilecek.