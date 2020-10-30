Amazon.com.tr'de yüzde 50'ye varan indirim imkanı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'de cep telefonu aksesuarları ve ofis ürünleri kategorilerinde geçerli yüzde 50'ye varan indirimler başladı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım gün sonuna kadar devam edecek fırsatlar, tüketicilere popüler cep telefonu aksesuarları ve, ofis/okul araç-gereçlerinde yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Kampanya boyunca tüketiciler telefon kılıfı, şarj cihazı ve kulaklık gibi cep telefonu aksesuarlarının yanı sıra ofis malzemeleri, kırtasiye, ofis elektroniği, kağıt ürünleri, okul ve eğitim ürünleri, resim ve el işi malzemeleri gibi birçok ürüne de cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanya süresince, cep telefonu aksesuarları kategorisinde Samsung, Xiaomi, Spigen, Anker, Baseus, Belkin, Ugreen, ttec; ofis ve kırtasiye ürünleri kategorisinde Adel, Bic, Edding, Faber-Castell, Parker, Pelikan, Rotring, Stabilo, Umix gibi birçok seçkin markanın ürünleri özel fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.