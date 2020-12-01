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Aktüel Amazon.com.tr müşterilerinden "Gülümseten Cuma" indirimlerine büyük ilgi
Aktüel

Amazon.com.tr müşterilerinden "Gülümseten Cuma" indirimlerine büyük ilgi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:57:08 -
Amazon.com.tr müşterilerinden "Gülümseten Cuma" indirimlerine büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Amazon müşterileri, bu yıl "Gülümseten Cuma" boyunca bilgisayar, bebek ürünleri, sağlık-kişisel bakım, kozmetik ve evcil hayvan ürünleri kategorilerine büyük ilgi gösterdi.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, "Gülümseten Cuma" indirimleri bu yıl büyük indirimler ve fırsatlarla "amazon.com.tr" müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Bu yıl bilgisayar, bebek ürünleri, sağlık-kişisel bakım, kozmetik ve evcil hayvan ürünleri kategorileri büyük ilgi görürken, en çok satış yapılan ürünler HP dizüstü bilgisayar, Perwoll çamaşır deterjanı, Familia tuvalet kağıdı, Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android Media oynatıcı, Kumtel infrared oynatıcı ve Sensodyne diş macunu oldu.

Amazon.com.tr'nin 31 Aralık 2020'ye kadar teslim edilen ürünlerde geri iade süresini 31 Ocak 2021'e kadar uzatması da müşteriler tarafından beğeniyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Bu yıl Gülümseten Cuma'yı bir haftalık bir sürece yayarak müşterilerimize, aralarında 'Prime' üyelerine özel fırsatların da bulunduğu eşsiz indirimler sunduk. Müşterilerimiz bu yıl binlerce fırsatın tadını çıkarırken, en çok sipariş verdikleri kategorilerimiz bilgisayar, bebek, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik ve evcil hayvan ürünleri oldu." ifadelerini kullandı.



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