Amazon Türkiye Lojistik Merkezi, yılın en yoğun dönemine hazır

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Amazon’un yeni lojistik merkezinin bu yıl ilk kez tam kapasiteyle yılın en yoğun dönemlerinden birine hazırlandığını bildirdi.

Amazon açıklamasına göre, ekim ayında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun katılımlarıyla resmi açılışı yapılan Amazon’un İstanbul, Tuzla’daki ilk lojistik merkezi, Amazon’un müşterilerine uygun fiyatlarla yüz binlerce üründe kampanya fırsatı sunarken aynı zamanda Türkiye’deki KOBİ’lerin satış hacimlerini büyütmelerine destek olan 'Kasım Fırsatları' kampanyasına hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Geçen yıl 100 milyon doların üzerinde yatırımla hayata geçirdikleri lojistik merkezlerinin, Türkiye'ye olan bağlılıklarını bir göstergesi olduğunu belirterek, özellikle kampanya dönemlerinde artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan merkezin, içinde mühendislik, bilişim teknolojileri (IT) ve operasyonel rollerin de bulunduğu geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağladığını aktardı.

Amazon’un yeni lojistik merkezinin bu yıl ilk kez tam kapasiteyle yılın en yoğun dönemlerinden birine hazırlandığını bildiren Karadoğan, 'Lojistik merkezimizde çalışan ekip arkadaşlarımız, özellikle yoğun dönemlerde müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam etmeye odaklanan operasyonlarımızın kalbini oluşturuyor. Yılın hangi dönemi olursa olsun çalışanlarımızın refahı iş modelimizin temelinde yer alıyor ve her zaman güvenlik, kapsayıcılık ve saygıya dayalı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Bu yüzden lojistik merkezimizdeki her vardiyaya, iş güvenliği ile ilgili bilgilendirmelerin ardından başlıyoruz. Güvenlik risklerini azaltmak ve iş güvenliğini artırmak her seviyedeki karar alma süreçlerimizin temel öncelikleri arasında yer alıyor ve bu doğrultuda Amazon’un global güvenlik programı, 8 binden fazla iş güvenliği ve sağlığı uzmanı tarafından destekleniyor.' ifadelerini kullandı.

'Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de 45 binden fazla KOBİ Amazon’da satış yapıyor'

Karadoğan, Amazon'un lojistik merkezinin artan müşteri taleplerinin karşılanmasının yanı sıra Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için de çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'KOBİ'ler, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında hayati bir rol oynuyor ve bu nedenle, Türkiye’de faaliyete başladığımızdan bu yana KOBİ’lerinin oynadığı bu kilit rolün farkında olarak onlara verdiğimiz desteği Amazon’daki çalışmalarımızın temel bir parçası haline getirdik. Bu faaliyetlerimizin hem satıcılar hem de müşteriler için olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini görmek bizim için son derece gurur verici. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de 45 binden fazla KOBİ Amazon’da satış yapıyor ve bu da, bir önceki yıla oranla yüzde 50’den fazla artış anlamına geliyor. 2022'de Türkiye’deki satış ortaklarımızın Amazon pazaryerleri üzerinden yaptığı ihracat hacmi bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 500 milyon euronun üzerine çıktı. Pek çoğu Amazon Lojistik hizmetlerini kullanarak yüz milyonlarca müşteriye ulaşan Türkiye’deki KOBİ’ler için markalaşarak, satışlarını artırarak ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğiz.'

Verilen bilgiye göre, Amazon, Türkiye’de faaliyetlerine başladığı 2018'den bu yana İstanbul’daki kurumsal ofisleri ve lojistik merkezi aracılığıyla bini aşkın kişiye istihdam sağladı. Türkiye’deki çalışanlar Amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin ve daha fazlasının dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor.