Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…
Ankara'da başıboş köpek terörü ve evde beslenen saldırgan ırkların neden olduğu vahşet, yaralanan çocukların ailelerini bir araya getirdi. Okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz ile geçtiğimiz hafta evlerinin yakınında pitbull saldırısında yaralanan 1.5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün babası Adem Öztürk, benzer acıların bitmesi için yetkililere çağrı yaptı. Aileler, köpekperestlerin sesi yerine çocukların can güvenliğinin esas alınmasını talep etti ve "Birinin buna artık dur demesi lazım" diyerek isyan etti.