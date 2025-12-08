Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

“AİLELER İÇİN BU ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA” Köpek saldırılarının bir daha olmaması için önlem alınması gerektiğini ifade eden Adem Öztürk, "Halil abi de bizim gibi aynı sorunu yaşayanlardan birisi. Kendisiyle biraz sohbet ettik, daha iki sene geçmesine rağmen çocuğunda kalan izlerden bahsetti. Aileler için bu çok büyük bir travma, artık herkes için bir tehdit var. Evde beslenen pitbull cinsi köpeklerden olsun, sokak köpeklerinden olsun, bir önlem alınması gerekiyor. Bir daha başkalarının bu acıyı yaşamaması için, bunların belli bir yasalar çerçevesinde sahiplenilmesi veya bahçeli bir yerlerde bakılması ya da toplanıp belediyeler tarafından insanlara zarar vermeyecek şekilde bir bakıma alınması gerekiyor" dedi.