  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Ankara'da başıboş köpek terörü ve evde beslenen saldırgan ırkların neden olduğu vahşet, yaralanan çocukların ailelerini bir araya getirdi. Okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz ile geçtiğimiz hafta evlerinin yakınında pitbull saldırısında yaralanan 1.5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün babası Adem Öztürk, benzer acıların bitmesi için yetkililere çağrı yaptı. Aileler, köpekperestlerin sesi yerine çocukların can güvenliğinin esas alınmasını talep etti ve "Birinin buna artık dur demesi lazım" diyerek isyan etti.

#1
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Başkent Ankara, sokak köpekleri terörünün ardından şimdi de sahibinin elinden kaçan ya da kural dışı beslenen saldırgan ırkların sebep olduğu vahşetle çalkalanıyor. Çocuğu köpekler tarafından parçalanan baba Halil Yılmaz, pitbull saldırısı mağduru Adem Öztürk’ü ziyaret ederek köpek terörünün vardığı son noktayı gözler önüne serdi.

#2
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Başkentte son yıllarda sorun haline gelen sokak köpekleri ile ağızlıksız dolaştırılan tehlikeli ırk köpeklerin neden olduğu saldırılar, yaralanan çocukların ailelerini bir araya getirdi. 7 Aralık 2023’te okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz olayının ikinci yıl dönümünde, geçtiğimiz hafta Etimesgut Yapracık Mahallesi’nde pitbull saldırısında yaralanan 1 buçuk yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk’ün babası Adem Öztürk’ü ziyaret etti. Çocukları köpek saldırısına uğrayan iki baba, benzer acıların bir daha yaşanmaması için yetkililere köpek sorununun kalıcı şekilde çözülmesi çağrısını yaptı.

#3
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

“AİLELER İÇİN BU ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA” Köpek saldırılarının bir daha olmaması için önlem alınması gerektiğini ifade eden Adem Öztürk, "Halil abi de bizim gibi aynı sorunu yaşayanlardan birisi. Kendisiyle biraz sohbet ettik, daha iki sene geçmesine rağmen çocuğunda kalan izlerden bahsetti. Aileler için bu çok büyük bir travma, artık herkes için bir tehdit var. Evde beslenen pitbull cinsi köpeklerden olsun, sokak köpeklerinden olsun, bir önlem alınması gerekiyor. Bir daha başkalarının bu acıyı yaşamaması için, bunların belli bir yasalar çerçevesinde sahiplenilmesi veya bahçeli bir yerlerde bakılması ya da toplanıp belediyeler tarafından insanlara zarar vermeyecek şekilde bir bakıma alınması gerekiyor" dedi.

#4
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Saldırgan köpeğin sahibinin daha önce defalarca kez şikayet edildiğini belirten Adem Öztürk, "Devlet yetkililerimizin dediğim gibi daha önce 12 kere şikayet edilmiş bir kadın bütün bu suçlamalardan kurtulup benim çocuğuma zarar veriyorsa, bundan sonra dışarı çıktığında da yine bu suçları yapmaya devam edecektir. Belki de bir köpek daha alıp gelip tekrar üstümüze saldırabilir. Her şeyi yapabileceğinden şüpheleniyorum. Çünkü bu kadın gerçekten köpeğinden bile tehlikeli. Dediğim gibi sokak köpeklerindeki tehlikeler de devam ediyor. Yetkililerin bu olaya ehemmiyet göstermesi gerekiyor ki insanlar daha fazla zarar görmesinler" diye konuştu.

#5
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

“ALLAH’IN SESSİZ KULLARI GELİP, ÇOCUĞUMUZU PARÇALIYOR” Son dönemlerde artan köpek saldırılarına karşı hayvanseverlere çağrıda bulunan Halil Yılmaz, "İki yıl önce, tam bugün 7 Aralık’ta köpek saldırısına uğrayan, kısacası köpekler tarafından yenen Tunahan Yılmaz’ın babasıyım. Bir hafta önce çocukları pitbull saldırısında uğrayan Adem’in ziyaretine geldim. Sokaklarda başıboş köpek olmasın dedik ama adamın evinin içinde çocuklarına köpek saldırıyor.

#6
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Sokaklarda başıboş köpek olmasın dedik ama adamın evinin içinde çocuklarına köpek saldırıyor. Bundan daha büyük acı olabilir mi? Tunahan olayında, sokakta yanında yoktunuz dediler, bu sefer ne diyecekler? Kimsenin sesi çıkmıyor, Adem için kim gelmiş. Allah’ın sessiz kulları gelip, bizim sesli kullarımızı parçalıyor, çocuğumuzu parçalıyor, ne yapacağız biz?

#7
Foto - Köpekperestlerin ihmali vahşete neden oldu! Çocukları köpek saldırısına uğrayan aileler isyan etti: Artık yeter…

Buradan hayvanseverlere sesleniyorum, tepkinizi koyun. Biz hayvan katliamı olsun demiyoruz, alın nerede beslerseniz besleyin ama insanların evinin içine kadar çocuklarını saldıracak duruma getiren nedir? Birinin buna artık dur demesi lazım" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! O derslerin sayısı artırılsın
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! O derslerin sayısı artırılsın

Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen akit yazarı Selma Savcı, eğitim sisteminin daha da şahlanması için özellikle gençliğimize rehber olacak D..
Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı
Gündem

Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kamuoyuyla paylaştığı son anket sonuçlarıyla siyasi dengelere dair net bir ..
Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…
Gündem

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

İzmir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve mübarek eşlerine alçakça sözlerle hakaret eden insan müsvedde..
İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!
Gündem

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu’nda çarpıcı mesajlar verdi. “Yeni Suriy..
Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü
Gündem

Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs yoldan geçenlere saldırarak terör estirdi! O anlar kamerada
Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor
Dünya

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

Avrupa savunma sanayiinde insansız sistemlere artan ilgi ve değişen ittifaklar kapsamında, iSaab ve Airbus’ın insansız savaş uçağı teknoloji..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23