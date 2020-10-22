Amazon Cloud Server nedir ve nasıl çalışmaktadır? Amazon Cloud Server hakkında merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Amazon Cloud nasıl çalışır?

Amazon Web Services (AWS) ile bu işletmeler, Cloud bilişim ortamında veri depolayabilir ve sunucu bilgisayarları başlatabilir ve yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapabilir. Amazon Bulut Sürücüsü, bu ürünlerin arkasındaki depolama hizmetidir. Cloud Drive ile dosyaları buluta yükleyebilir ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.

Amazon Web Services (AWS), işletmelerin ölçeklenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için işlem gücü, veritabanı depolama, içerik teslimi ve diğer işlevler sunan güvenli bir bulut hizmetleri platformudur. Dinamik web sitelerini barındırmak için web ve uygulama sunucularını Cloud'da çalıştırmak gibi özelliklere sahiptir.

Amazon Web Hizmetleri

AWS (Amazon Web Services), Amazon tarafından sağlanan, hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak paketlenmiş yazılım (SaaS) tekliflerinin bir karışımını içeren, kapsamlı ve gelişen bir Cloud bilişim platformudur.

AWS neden bu kadar popüler?

AWS, sağladığı özellikler nedeniyle küçük veya büyük birçok firma tarafından güvenilmektedir. AWS, şirketlere oyun geliştirme, veri işleme, ambarlama, elde etme, geliştirme ve çok daha fazlası gibi çok çeşitli iş yükleriyle yardımcı olur. AWS özellikleri zamandan, paradan ve potansiyelinizden tasarruf etmenizi sağlar.

Amazon Cloud'un maliyeti nedir?

Amazon Cloud Drive sınırsızdır: fotoğraflar için 11,99 $ / yıl ve her şey için 59,99 $ / yıl maliyeti bulunur.

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